Кремль: новой мобилизации не будет

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка военных
Указ президента о мобилизации выполнен Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Новой частичной мобилизации в России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, речь шла о количестве до 300 тысяч человек. Этот указ выполнен», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация.

В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября.

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Новой частичной мобилизации в России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, речь шла о количестве до 300 тысяч человек. Этот указ выполнен», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация. В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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