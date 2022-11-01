Кремль: новой мобилизации не будет

Указ президента о мобилизации выполнен
новость из сюжетаМобилизация в России
Новой частичной мобилизации в России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, речь шла о количестве до 300 тысяч человек. Этот указ выполнен», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация.
В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября.
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