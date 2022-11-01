Кремль: новой мобилизации не будет 01 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 + Указ президента о мобилизации выполнен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Новой частичной мобилизации в России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, речь шла о количестве до 300 тысяч человек. Этот указ выполнен», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация. В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября. Новой частичной мобилизации в России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, речь шла о количестве до 300 тысяч человек. Этот указ выполнен», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация. В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям