Медведев: Россия не позволит отторгнуть новые территории

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев заявил, что Россия будет защищать своих новых граждан всеми способами Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Новые регионы вошли в состав России навсегда, и РФ будет защищать их жителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вопрос о новых территориях России был затронут на встрече Медведева с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает ТАСС. Медведев поблагодарил главу африканского государства за «взвешенный подход к референдумам, прошедшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях».

«Включение этих регионов в состав России — навсегда. Мы никому не позволим отторгнуть их и будем использовать все возможности для защиты их жителей», — заявил зампред Совета безопасности России.

Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Новые регионы вошли в состав России навсегда, и РФ будет защищать их жителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Вопрос о новых территориях России был затронут на встрече Медведева с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает ТАСС. Медведев поблагодарил главу африканского государства за «взвешенный подход к референдумам, прошедшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях». «Включение этих регионов в состав России — навсегда. Мы никому не позволим отторгнуть их и будем использовать все возможности для защиты их жителей», — заявил зампред Совета безопасности России. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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