Newsweek обвинил Байдена в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией»

01 ноября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Несмотря на осведомленность Байдена о коррупции на Украине, он продолжает спонсировать киевский режим, пишет Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена продолжает спонсировать Украину в спецоперации, несмотря на неконтролируемую коррупцию со стороны Киева. Об этом заявили в издании Newsweek. «Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас продолжает выталкивать американские доллары в страну с известной и неконтролируемой коррупцией», — написали в издании. Там отметили, что так как Байден отвергает идею о рассмотрении кандидатуры Украины на вступление в НАТО из-за ее коррупции, щедрое финансирование с его стороны очень трудно оправдать. В Newsweek заявили, что только около трети военных грузов, отправленных для помощи Украине, достигли пункта назначения. В пятницу министерство обороны США объявило о направляемой на Украину помощи в размере около 275 миллионов долларов. С момента вступления Байдена на должность главы государства Киев получил от Штатов поддержку в размере 18 миллиардов долларов. Ранее стало известно о том, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на победу республиканцев в промежуточных выборах в американский конгресс. Хотя раньше были прогнозы о прекращении спонсирования Киева. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает спонсировать Украину в спецоперации, несмотря на неконтролируемую коррупцию со стороны Киева. Об этом заявили в издании Newsweek. «Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас продолжает выталкивать американские доллары в страну с известной и неконтролируемой коррупцией», — написали в издании. Там отметили, что так как Байден отвергает идею о рассмотрении кандидатуры Украины на вступление в НАТО из-за ее коррупции, щедрое финансирование с его стороны очень трудно оправдать. В Newsweek заявили, что только около трети военных грузов, отправленных для помощи Украине, достигли пункта назначения. В пятницу министерство обороны США объявило о направляемой на Украину помощи в размере около 275 миллионов долларов. С момента вступления Байдена на должность главы государства Киев получил от Штатов поддержку в размере 18 миллиардов долларов. Ранее стало известно о том, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на победу республиканцев в промежуточных выборах в американский конгресс. Хотя раньше были прогнозы о прекращении спонсирования Киева. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.