Newsweek обвинил Байдена в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Несмотря на осведомленность Байдена о коррупции на Украине, он продолжает спонсировать киевский режим, пишет Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена продолжает спонсировать Украину в спецоперации, несмотря на неконтролируемую коррупцию со стороны Киева. Об этом заявили в издании Newsweek.

«Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас продолжает выталкивать американские доллары в страну с известной и неконтролируемой коррупцией», — написали в издании. Там отметили, что так как Байден отвергает идею о рассмотрении кандидатуры Украины на вступление в НАТО из-за ее коррупции, щедрое финансирование с его стороны очень трудно оправдать. В Newsweek заявили, что только около трети военных грузов, отправленных для помощи Украине, достигли пункта назначения.

В пятницу министерство обороны США объявило о направляемой на Украину помощи в размере около 275 миллионов долларов. С момента вступления Байдена на должность главы государства Киев получил от Штатов поддержку в размере 18 миллиардов долларов.

Ранее стало известно о том, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на победу республиканцев в промежуточных выборах в американский конгресс. Хотя раньше были прогнозы о прекращении спонсирования Киева. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.

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Администрация президента США Джо Байдена продолжает спонсировать Украину в спецоперации, несмотря на неконтролируемую коррупцию со стороны Киева. Об этом заявили в издании Newsweek. «Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас продолжает выталкивать американские доллары в страну с известной и неконтролируемой коррупцией», — написали в издании. Там отметили, что так как Байден отвергает идею о рассмотрении кандидатуры Украины на вступление в НАТО из-за ее коррупции, щедрое финансирование с его стороны очень трудно оправдать. В Newsweek заявили, что только около трети военных грузов, отправленных для помощи Украине, достигли пункта назначения. В пятницу министерство обороны США объявило о направляемой на Украину помощи в размере около 275 миллионов долларов. С момента вступления Байдена на должность главы государства Киев получил от Штатов поддержку в размере 18 миллиардов долларов. Ранее стало известно о том, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на победу республиканцев в промежуточных выборах в американский конгресс. Хотя раньше были прогнозы о прекращении спонсирования Киева. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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