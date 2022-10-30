Во Франции предсказали скорое прекращение военной помощи США Украине

30 октября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

В США растет число противников военной помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США растет число противников оказания помощи Украине, и после промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон может пересмотреть политику в отношении поддержки Киева. Об этом пишет обозреватель Le Figaro Адриен Жольм. «К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», — говорится в статье. Жольм напомнил, что на этой неделе 30 депутатов от конгрессменов-демократов обратились к президенту Джо Байдену с призывом пересмотреть вопрос помощи Украине. Несмотря на то, что письмо позднее было отозвано, оно свидетельствует об усталости США от восьмимесячного противостояния с Россией и финансирования Киева, указывает автор. США с начала российской спецоперации США выделили Украине порядка 40 миллиардов долларов. Это больше, чем общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану, констатирует обозреватель. Ранее Пентагон принял решение о выделении новой военной помощи Украине на сумму 275 млн долларов. В пакет вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики, а также стрелковое оружие. Вашингтон поддерживает Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако американские избиратели заявляли, что собираются голосовать на выборах за тех, кто пообещал оставить Украину без помощи. Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в Конгресс одержат республиканцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США растет число противников оказания помощи Украине, и после промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон может пересмотреть политику в отношении поддержки Киева. Об этом пишет обозреватель Le Figaro Адриен Жольм. «К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», — говорится в статье. Жольм напомнил, что на этой неделе 30 депутатов от конгрессменов-демократов обратились к президенту Джо Байдену с призывом пересмотреть вопрос помощи Украине. Несмотря на то, что письмо позднее было отозвано, оно свидетельствует об усталости США от восьмимесячного противостояния с Россией и финансирования Киева, указывает автор. США с начала российской спецоперации США выделили Украине порядка 40 миллиардов долларов. Это больше, чем общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану, констатирует обозреватель. Ранее Пентагон принял решение о выделении новой военной помощи Украине на сумму 275 млн долларов. В пакет вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики, а также стрелковое оружие. Вашингтон поддерживает Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако американские избиратели заявляли, что собираются голосовать на выборах за тех, кто пообещал оставить Украину без помощи. Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в Конгресс одержат республиканцы.