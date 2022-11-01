В Госдуме заявили, что в России нет поводов для новой мобилизации

Депутат ГД Соболев: мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО

01 ноября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Новые волны мобилизации возможны лишь в случае вступления в конфликт других стран, заявил Соболев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Новой волны мобилизации в России ждать не стоит. Набранных резервистов хватит для выполнения боевых задач в рамках спецоперации. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Новой волны мобилизации ждать не стоит, нынешних мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО», — заявил Соболев, опровергая новость издания «Подъем» о возможной полной мобилизации в России. Член комитета Госдумы добавил, что не исключена вероятность новых волн мобилизации, но только если в конфликт вступят другие государства. Соболев подчеркнул, что некоторые соединения, сформированные в рамках мобилизации, до сих пор проводят боевое слаживание. Поэтому пока не все резервисты отправились выполнять боевые задачи. Ранее стало известно об окончании частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Life .

Новой волны мобилизации в России ждать не стоит. Набранных резервистов хватит для выполнения боевых задач в рамках спецоперации. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Новой волны мобилизации ждать не стоит, нынешних мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО», — заявил Соболев, опровергая новость издания «Подъем» о возможной полной мобилизации в России. Член комитета Госдумы добавил, что не исключена вероятность новых волн мобилизации, но только если в конфликт вступят другие государства. Соболев подчеркнул, что некоторые соединения, сформированные в рамках мобилизации, до сих пор проводят боевое слаживание. Поэтому пока не все резервисты отправились выполнять боевые задачи. Ранее стало известно об окончании частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Life.