В Госдуме заявили, что в России нет поводов для новой мобилизации

Депутат ГД Соболев: мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Новые волны мобилизации возможны лишь в случае вступления в конфликт других стран, заявил Соболев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Новой волны мобилизации в России ждать не стоит. Набранных резервистов хватит для выполнения боевых задач в рамках спецоперации. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Новой волны мобилизации ждать не стоит, нынешних мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО», — заявил Соболев, опровергая новость издания «Подъем» о возможной полной мобилизации в России. Член комитета Госдумы добавил, что не исключена вероятность новых волн мобилизации, но только если в конфликт вступят другие государства.

Соболев подчеркнул, что некоторые соединения, сформированные в рамках мобилизации, до сих пор проводят боевое слаживание. Поэтому пока не все резервисты отправились выполнять боевые задачи.

Ранее стало известно об окончании частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Life.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новой волны мобилизации в России ждать не стоит. Набранных резервистов хватит для выполнения боевых задач в рамках спецоперации. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Новой волны мобилизации ждать не стоит, нынешних мобилизованных хватит для выполнения боевых задач в рамках СВО», — заявил Соболев, опровергая новость издания «Подъем» о возможной полной мобилизации в России. Член комитета Госдумы добавил, что не исключена вероятность новых волн мобилизации, но только если в конфликт вступят другие государства. Соболев подчеркнул, что некоторые соединения, сформированные в рамках мобилизации, до сих пор проводят боевое слаживание. Поэтому пока не все резервисты отправились выполнять боевые задачи. Ранее стало известно об окончании частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...