01 ноября 2022

На экс-директора городского водоканала из ХМАО завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Директор городского водоканала из ХМАО пойдет под суд за превышение полномочий Фото:

В отношении бывшего директора МУП «Советский тепловодоканал» Александра Зотова завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества на свое предприятие, причинив тем самым ущерб на сумму более 50 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Установлено, что бывший директор указанного предприятия, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, совершил сделку по переводу долга акционерного общества, находящегося в стадии процедуры банкротства, на МУП „СТВК“. При этом совершение указанной сделки не предусматривало получение МУП „СТВК“ каких-либо активов и значительно ухудшило финансовое положение предприятия, создало угрозу его неплатежеспособности и рентабельности», — сказано в сообщении прокуратуры.

Максимальная санкция, предусмотренная за злоупотребление должностными полномочиями, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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В отношении бывшего директора МУП «Советский тепловодоканал» Александра Зотова завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества на свое предприятие, причинив тем самым ущерб на сумму более 50 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что бывший директор указанного предприятия, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, совершил сделку по переводу долга акционерного общества, находящегося в стадии процедуры банкротства, на МУП „СТВК“. При этом совершение указанной сделки не предусматривало получение МУП „СТВК“ каких-либо активов и значительно ухудшило финансовое положение предприятия, создало угрозу его неплатежеспособности и рентабельности», — сказано в сообщении прокуратуры. Максимальная санкция, предусмотренная за злоупотребление должностными полномочиями, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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