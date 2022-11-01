Многодетный житель ЯНАО ушел добровольцем в зону СВО

02 ноября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Многодетный отец добровольцем отправился в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец троих детей из села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Как сообщает комиссариат Ямальского района, это отец троих несовершеннолетних детей Владимир. Он работник МП „Ямалгаз“», — сообщается в telegram-канале. Ямальцы пожелали успехов земляку. А также скорейшего возвращения домой с победой. Ранее URA.RU рассказывало, что офицеры и ветераны боевых действий добровольцами отправились в зону спецоперации. Такое решение они приняли, так как не могли оставаться в стороне, имея боевой опыт.

Отец троих детей из села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Как сообщает комиссариат Ямальского района, это отец троих несовершеннолетних детей Владимир. Он работник МП „Ямалгаз“», — сообщается в telegram-канале. Ямальцы пожелали успехов земляку. А также скорейшего возвращения домой с победой. Ранее URA.RU рассказывало, что офицеры и ветераны боевых действий добровольцами отправились в зону спецоперации. Такое решение они приняли, так как не могли оставаться в стороне, имея боевой опыт.