Многодетный житель ЯНАО ушел добровольцем в зону СВО

Многодетный отец добровольцем отправился в зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отец троих детей из села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Как сообщает комиссариат Ямальского района, это отец троих несовершеннолетних детей Владимир. Он работник МП „Ямалгаз“», — сообщается в telegram-канале.
Ямальцы пожелали успехов земляку. А также скорейшего возвращения домой с победой.
Ранее URA.RU рассказывало, что офицеры и ветераны боевых действий добровольцами отправились в зону спецоперации. Такое решение они приняли, так как не могли оставаться в стороне, имея боевой опыт.
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