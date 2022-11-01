01 ноября 2022
31 октября 2022

Многодетный житель ЯНАО ушел добровольцем в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетный отец добровольцем отправился в зону СВО Фото:
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Отец троих детей из села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Как сообщает комиссариат Ямальского района, это отец троих несовершеннолетних детей Владимир. Он работник МП „Ямалгаз“», — сообщается в telegram-канале.

Ямальцы пожелали успехов земляку. А также скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее URA.RU рассказывало, что офицеры и ветераны боевых действий добровольцами отправились в зону спецоперации. Такое решение они приняли, так как не могли оставаться в стороне, имея боевой опыт.

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Отец троих детей из села Мыс Каменный (ЯНАО) ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Как сообщает комиссариат Ямальского района, это отец троих несовершеннолетних детей Владимир. Он работник МП „Ямалгаз“», — сообщается в telegram-канале. Ямальцы пожелали успехов земляку. А также скорейшего возвращения домой с победой. Ранее URA.RU рассказывало, что офицеры и ветераны боевых действий добровольцами отправились в зону спецоперации. Такое решение они приняли, так как не могли оставаться в стороне, имея боевой опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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