24 октября 2022
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21 октября 2022

Ветераны из ЯНАО ушли на фронт добровольцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, добровольцы, мобилизация, резервисты, сво, барс
Ямальские ветераны и офицеры ушли на фронт добровольцами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Офицеры и ветераны боевых действий из Салехарда и Приуральского района добровольцами ушли на фронт, так как имеют опыт обращения с оружием. Об этом URA.RU рассказал источник в мобилизационных кругах Ямала.

«От Салехарда и Приуральского района ушли офицеры и ветераны боевых действий, которые входили в соответствующие общественные организации. Мужики решили пойти добровольцами, ведь они знают, как держать в руках автомат и попадать в цель», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что многие приходили с мобилизованными братьями и просили взять их добровольцами. Так как не могли оставаться в стороне, пока идет частичная мобилизация.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель «Союза десантников» города Губкинский, депутат местной думы Сергей Горинов ушел в армию добровольцем. По его словам, каждый гражданин обязан встать на защиту Родины.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Офицеры и ветераны боевых действий из Салехарда и Приуральского района добровольцами ушли на фронт, так как имеют опыт обращения с оружием. Об этом URA.RU рассказал источник в мобилизационных кругах Ямала. «От Салехарда и Приуральского района ушли офицеры и ветераны боевых действий, которые входили в соответствующие общественные организации. Мужики решили пойти добровольцами, ведь они знают, как держать в руках автомат и попадать в цель», — рассказал собеседник. Он также отметил, что многие приходили с мобилизованными братьями и просили взять их добровольцами. Так как не могли оставаться в стороне, пока идет частичная мобилизация. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель «Союза десантников» города Губкинский, депутат местной думы Сергей Горинов ушел в армию добровольцем. По его словам, каждый гражданин обязан встать на защиту Родины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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