Ветераны из ЯНАО ушли на фронт добровольцами

Ямальские ветераны и офицеры ушли на фронт добровольцами Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Офицеры и ветераны боевых действий из Салехарда и Приуральского района добровольцами ушли на фронт, так как имеют опыт обращения с оружием. Об этом URA.RU рассказал источник в мобилизационных кругах Ямала.

«От Салехарда и Приуральского района ушли офицеры и ветераны боевых действий, которые входили в соответствующие общественные организации. Мужики решили пойти добровольцами, ведь они знают, как держать в руках автомат и попадать в цель», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что многие приходили с мобилизованными братьями и просили взять их добровольцами. Так как не могли оставаться в стороне, пока идет частичная мобилизация.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель «Союза десантников» города Губкинский, депутат местной думы Сергей Горинов ушел в армию добровольцем. По его словам, каждый гражданин обязан встать на защиту Родины.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.