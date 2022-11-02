Немцы взбунтовались против украинского посла после оскорбления России

02 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пользователям Twitter не понравились заявления украинского посла Фото: Алена Полозова © URA.RU Посол Украины в Германии Алексея Макеева опубликовал пост в Twitter, в котором назвал Россию террористическим государством. В комментариях немцы высказались против и не поддержали заявление дипломата. «У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления», — согласился один из пользователей. Другой комментатор отметил, что «спираль эскалации продолжает раскручиваться». «Мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию», — заявил он. «Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — добавил еще один читатель. «Вы достаточно долго обманывали и эксплуатировали Запад», — обратился другой пользователь к властям Украины. Предыдущий посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже запомнился своими резкими оценками. Он восхвалял организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, а также обзывал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, передает телеканал 360. Извиняться за свои слова дипломат отказался, уточняет Life . Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла 9 июля 2022 года, сообщает RT.

Посол Украины в Германии Алексея Макеева опубликовал пост в Twitter, в котором назвал Россию террористическим государством. В комментариях немцы высказались против и не поддержали заявление дипломата. «У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления», — согласился один из пользователей. Другой комментатор отметил, что «спираль эскалации продолжает раскручиваться». «Мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию», — заявил он. «Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — добавил еще один читатель. «Вы достаточно долго обманывали и эксплуатировали Запад», — обратился другой пользователь к властям Украины. Предыдущий посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже запомнился своими резкими оценками. Он восхвалял организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, а также обзывал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, передает телеканал 360. Извиняться за свои слова дипломат отказался, уточняет Life. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла 9 июля 2022 года, сообщает RT.