Российское информационное агентство Regnum объявило о приостановке работы. На сайте издание указано, что команда не может продолжать работу из-за решения владельца СМИ сменить руководство управляющей компании.
«Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — указано на сайте Regnum. В обращении к читателям подчеркивается, что работа издания прекращена до прояснения ситуации.
ИА Regnum работало с 2022 года. СМИ основали Модест Колеров, ставший главным редактором, и Борис Соркин. В 2014 году Regnum был продан «Газпром-медиа». С марта 2022 года главред издания находится под санкциями Евросоюза.
скриншот ИА REGNUM
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Российское информационное агентство Regnum объявило о приостановке работы. На сайте издание указано, что команда не может продолжать работу из-за решения владельца СМИ сменить руководство управляющей компании. «Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — указано на сайте Regnum. В обращении к читателям подчеркивается, что работа издания прекращена до прояснения ситуации. ИА Regnum работало с 2022 года. СМИ основали Модест Колеров, ставший главным редактором, и Борис Соркин. В 2014 году Regnum был продан «Газпром-медиа». С марта 2022 года главред издания находится под санкциями Евросоюза.