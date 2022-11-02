Информагентство Regnum приостановило работу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, ноутбук, интернет, клавиатура, компьютер, цифровизация, руки на клавиатуре
Издание существовало с 2002 года Фото:

Российское информационное агентство Regnum объявило о приостановке работы. На сайте издание указано, что команда не может продолжать работу из-за решения владельца СМИ сменить руководство управляющей компании.

«Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — указано на сайте Regnum. В обращении к читателям подчеркивается, что работа издания прекращена до прояснения ситуации.

ИА Regnum работало с 2022 года. СМИ основали Модест Колеров, ставший главным редактором, и Борис Соркин. В 2014 году Regnum был продан «Газпром-медиа». С марта 2022 года главред издания находится под санкциями Евросоюза.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Российское информационное агентство Regnum объявило о приостановке работы. На сайте издание указано, что команда не может продолжать работу из-за решения владельца СМИ сменить руководство управляющей компании. «Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — указано на сайте Regnum. В обращении к читателям подчеркивается, что работа издания прекращена до прояснения ситуации. ИА Regnum работало с 2022 года. СМИ основали Модест Колеров, ставший главным редактором, и Борис Соркин. В 2014 году Regnum был продан «Газпром-медиа». С марта 2022 года главред издания находится под санкциями Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...