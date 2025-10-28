Ряд москвичей освободили от платы за капремонт из-за одной причины

Закон об освобождении собственников нежилых помещений в МКД от платы на капитальный ремонт приняла Госдума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации Москвы, больше не будут платить взносы на капитальный ремонт общедомового имущества. Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

«Автором инициативы выступила Московская городская дума. Изменения вносятся в закон „О статусе столицы Российской Федерации“. Законом устанавливается, что собственники нежилых помещений в МКД, которые включены в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт общего имущества в таком доме со дня утверждения программы реновации», — сообщает РИА Новости Недвижимость.

Теперь, согласно новой норме, взносы, выплаченные до утверждения реновации, будут направлены непосредственно на реализацию самой программы. Также закон уточняет порядок передачи прав на специальный счет для формирования фонда капремонта в случае, если все помещения МКД переходят в собственность города. В случае выбора собственниками спецсчета, после перехода дома Москве все права и обязательства по управлению средствами переходят к городским властям.

