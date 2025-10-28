Балицкий обвинил курян в том, что они не отразили вторжение ВСУ

Слова Балицкого о жителях Курской области вызвали критику военкора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Запорожской области успешно защитили свою землю, в отличие от жителей Курской области. Такое заявление сделал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — приводит цитату Балицкого военкор Александр Коц в своем telegram-канале. Это заявление он сделал, комментируя арест генерала Ивана Попова и рассуждая о единстве закона для всех.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя слова губернатора, отметил, что тот «походя сдал своего товарища» Попова, публично признав его вину. Журналист задался вопросом, как гражданские жители Курской области, которых он называет «куряне», должны были противостоять военной технике, дронам и автоматам с вилами или швабрами.

Коц также перечислил заслуги жителей региона, которые сплотились во время трагедии: сбор гуманитарной помощи, эвакуация раненых, вывоз мирных жителей с территории противника и запись в добровольческие отряды. В качестве примера он привел бывшего главу Суджанского района Александра Богачева, который ушел служить и получил орден Мужества за планирование военной операции. В заключение военкор предположил, что слова Балицкого могли быть вырваны из контекста, но призвал его извиниться перед жителями Курской области.