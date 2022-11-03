Власти Крыма позвали Зеленского в гости

Владимира Зеленского ждут в Крыму и готовят «специальное помещение» для него Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в гости в Крыму и готовы предоставить ему «специальное помещение с трехразовым питанием» и услугами нарколога. С такими словами выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский засобирался в Крым. Пусть приезжает прямо сейчас. Специальное помещение и трехразовое питание обеспечим. Пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений», — сказал Константинов. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом в Крыму отреагировали на недавнее заявление Зеленского о том, что «после победы Украины», первым делом тот посетит Крым, чтобы повидать море.

Ранее президент Украины назвал условие, при котором согласится на переговоры с РФ. По его словам, это произойдет только в том случае, когда Россия отступит.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса.