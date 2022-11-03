Власти Крыма позвали Зеленского в гости

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в гости в Крыму и готовы предоставить ему «специальное помещение с трехразовым питанием» и услугами нарколога. С такими словами выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Зеленский засобирался в Крым. Пусть приезжает прямо сейчас. Специальное помещение и трехразовое питание обеспечим. Пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений», — сказал Константинов. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом в Крыму отреагировали на недавнее заявление Зеленского о том, что «после победы Украины», первым делом тот посетит Крым, чтобы повидать море.
Ранее президент Украины назвал условие, при котором согласится на переговоры с РФ. По его словам, это произойдет только в том случае, когда Россия отступит.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса.
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Президента Украины Владимира Зеленского ждут в гости в Крыму и готовы предоставить ему «специальное помещение с трехразовым питанием» и услугами нарколога. С такими словами выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Зеленский засобирался в Крым. Пусть приезжает прямо сейчас. Специальное помещение и трехразовое питание обеспечим. Пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений», — сказал Константинов. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом в Крыму отреагировали на недавнее заявление Зеленского о том, что «после победы Украины», первым делом тот посетит Крым, чтобы повидать море. Ранее президент Украины назвал условие, при котором согласится на переговоры с РФ. По его словам, это произойдет только в том случае, когда Россия отступит. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса.