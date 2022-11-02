Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с РФ

Зеленский: Украина согласится на переговоры, когда Россия отступит
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заявил, что готов вести переговоры о сосуществовании с Россией, когда она выведет войска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина согласится на переговоры с Россией по поводу дальнейшего сосуществования стран тогда, когда РФ будет выводить свои войска. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только покидая территорию, они (Россия) могут сказать: давайте найдем если не компромисс, то решение того, как будет выглядеть наше сосуществование на ближайшие сто лет. Или я не знаю иначе», — сказал Зеленский в интервью Ceska televize.

Ранее Зеленский заявил, что ключевая ошибка Украины — отсутствие у страны системы безопасности. Он также сообщил о намерении Украины выстраивать с Россией прагматичные отношения, передает «Национальная служба новостей».

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Украина согласится на переговоры с Россией по поводу дальнейшего сосуществования стран тогда, когда РФ будет выводить свои войска. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Только покидая территорию, они (Россия) могут сказать: давайте найдем если не компромисс, то решение того, как будет выглядеть наше сосуществование на ближайшие сто лет. Или я не знаю иначе», — сказал Зеленский в интервью Ceska televize. Ранее Зеленский заявил, что ключевая ошибка Украины — отсутствие у страны системы безопасности. Он также сообщил о намерении Украины выстраивать с Россией прагматичные отношения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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