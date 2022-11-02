Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с РФ

Зеленский заявил, что готов вести переговоры о сосуществовании с Россией, когда она выведет войска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина согласится на переговоры с Россией по поводу дальнейшего сосуществования стран тогда, когда РФ будет выводить свои войска. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только покидая территорию, они (Россия) могут сказать: давайте найдем если не компромисс, то решение того, как будет выглядеть наше сосуществование на ближайшие сто лет. Или я не знаю иначе», — сказал Зеленский в интервью Ceska televize.
Ранее Зеленский заявил, что ключевая ошибка Украины — отсутствие у страны системы безопасности. Он также сообщил о намерении Украины выстраивать с Россией прагматичные отношения, передает «Национальная служба новостей».
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