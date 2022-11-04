ВС РФ уничтожили штаб иностранных наемников под Николаевом

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, рпг, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка, пехотинцы
ВСУ понесли потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что поражены цеха завода, где производились ракетные двигатели в Павлограде (Днепропетровская область), цеха завода «Коммунар» в Харькове, где изготавливали реактивные снаряды к системам залпового огня. В купянском направлении отбита атака ВСУ, уничтожены 110 украинских бойцов.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Украинской стороне помогает Запад, поставляя оружие. Целью ударов ВС РФ является военная инфраструктура, вооружение и техника.

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В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве сообщили, что поражены цеха завода, где производились ракетные двигатели в Павлограде (Днепропетровская область), цеха завода «Коммунар» в Харькове, где изготавливали реактивные снаряды к системам залпового огня. В купянском направлении отбита атака ВСУ, уничтожены 110 украинских бойцов. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Украинской стороне помогает Запад, поставляя оружие. Целью ударов ВС РФ является военная инфраструктура, вооружение и техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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