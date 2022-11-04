ВС РФ уничтожили штаб иностранных наемников под Николаевом

ВСУ понесли потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве сообщили, что поражены цеха завода, где производились ракетные двигатели в Павлограде (Днепропетровская область), цеха завода «Коммунар» в Харькове, где изготавливали реактивные снаряды к системам залпового огня. В купянском направлении отбита атака ВСУ, уничтожены 110 украинских бойцов.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Украинской стороне помогает Запад, поставляя оружие. Целью ударов ВС РФ является военная инфраструктура, вооружение и техника.