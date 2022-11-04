Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поздравил граждан России с днем народного единства Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Поздравление прозвучало в ходе трансляции встречи по случаю воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Поздравляю всех граждан страны, нашей России, с праздником, который означает нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Поздравление прозвучало в ходе трансляции встречи по случаю воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. «Поздравляю всех граждан страны, нашей России, с праздником, который означает нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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