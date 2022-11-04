Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил граждан России с днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Поздравление прозвучало в ходе трансляции встречи по случаю воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
«Поздравляю всех граждан страны, нашей России, с праздником, который означает нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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