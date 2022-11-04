Жители Херсонской области рассказали о сложной ситуации в населенных пунктах. Видео

05 ноября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Жители Херсонской области доложили о сложной ситуации в близлежащих к передовой линии населенных пунктах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области, а именно в близлежащих к передовой линии населенных пунктах на сегодняшний день складывается тяжелая ситуация. Об этом рассказали жители Херсонской области корреспонденту URA.RU. «Я в частном доме живу, там у нас еще более-менее выживаемость. Можно где-то водичку сохранить, чем-нибудь запастись. А люди живут в девятиэтажках, пятиэтажках, тяжело им будет. У меня есть генератор электрический, мало ли что — в холодильнике продукты не пропадут. А люди в этих домах… Не дай Бог что-то, свет отключат — все. Многие люди остались с детьми, им просто некуда выезжать. Кто-то не хочет», — поделился с URA.RU житель региона. «Пять человек наша семья: я, муж и трое детей моих. У кого есть возможность, тот едет сам. У кого нет возможности, тот старается просить других людей, у кого еще остались машины. Мы жили на границе боевых действий, на передовой. Там через нас все идет», — рассказала другая жительница региона. Она сообщила, что в селе, где они жили до этого, гибнут дети и старики. Женщина поделилась, что прожила там всю жизнь и ей «очень тяжело и грустно» от того, что ее семье приходится покидать родной дом. Волонтер от «Единой России» ранее рассказал, что жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. По его словам, их транспортируют в город Джанкой, после чего распределяют по регионам Российской Федерации, где оказывают юридическую и медицинскую помощь.

В Херсонской области, а именно в близлежащих к передовой линии населенных пунктах на сегодняшний день складывается тяжелая ситуация. Об этом рассказали жители Херсонской области корреспонденту URA.RU. «Я в частном доме живу, там у нас еще более-менее выживаемость. Можно где-то водичку сохранить, чем-нибудь запастись. А люди живут в девятиэтажках, пятиэтажках, тяжело им будет. У меня есть генератор электрический, мало ли что — в холодильнике продукты не пропадут. А люди в этих домах… Не дай Бог что-то, свет отключат — все. Многие люди остались с детьми, им просто некуда выезжать. Кто-то не хочет», — поделился с URA.RU житель региона. «Пять человек наша семья: я, муж и трое детей моих. У кого есть возможность, тот едет сам. У кого нет возможности, тот старается просить других людей, у кого еще остались машины. Мы жили на границе боевых действий, на передовой. Там через нас все идет», — рассказала другая жительница региона. Она сообщила, что в селе, где они жили до этого, гибнут дети и старики. Женщина поделилась, что прожила там всю жизнь и ей «очень тяжело и грустно» от того, что ее семье приходится покидать родной дом. Волонтер от «Единой России» ранее рассказал, что жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. По его словам, их транспортируют в город Джанкой, после чего распределяют по регионам Российской Федерации, где оказывают юридическую и медицинскую помощь.