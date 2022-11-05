В Совфеде призвали судить Зеленского военным трибуналом в Донбассе

05 ноября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Зеленский должен ответить за все военные преступления на суде, заявила Ковитиди Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организованный в Донбассе военный трибунал должен рассматривать уголовные дела против украинцев, совершивших военные преступления. Среди осужденных должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. «Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса», — передает слова сенатора издание ТАСС. Ковитиди также добавила, что именно там глава Украины и все причастные к уничтожению украинского народа должны будут ответить за свои преступления. Член Совфеда назвала геноцидом политику украинских властей, проводимую с 2014 года. «Жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей», — подытожила сенатор. Ранее комиссия ООН признала ряд военных преступлений, совершенных со стороны Киева. Среди них были замечены нарушение прав человека и международного гуманитарного права.

Организованный в Донбассе военный трибунал должен рассматривать уголовные дела против украинцев, совершивших военные преступления. Среди осужденных должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. «Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса», — передает слова сенатора издание ТАСС. Ковитиди также добавила, что именно там глава Украины и все причастные к уничтожению украинского народа должны будут ответить за свои преступления. Член Совфеда назвала геноцидом политику украинских властей, проводимую с 2014 года. «Жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей», — подытожила сенатор. Ранее комиссия ООН признала ряд военных преступлений, совершенных со стороны Киева. Среди них были замечены нарушение прав человека и международного гуманитарного права.