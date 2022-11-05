Российские военные уничтожили пункт управления СБУ в Харьковской области

Пункт управления СБУ поражен в районе Купянска в Харьковской области, сообщает МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе Купянска (Харьковская область) российские военные уничтожили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Пункт управления поражен в районе Купянска в Харьковской области. На Купянском направлении ВСУ попытались пойти в наступление, но потерпели поражение, уничтожены 140 украинских военных. Отбиты атаки также на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях», — сообщает Минобороны.