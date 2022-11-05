Российские военные уничтожили пункт управления СБУ в Харьковской области

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Пункт управления СБУ поражен в районе Купянска в Харьковской области, сообщает МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Купянска (Харьковская область) российские военные уничтожили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Пункт управления поражен в районе Купянска в Харьковской области. На Купянском направлении ВСУ попытались пойти в наступление, но потерпели поражение, уничтожены 140 украинских военных. Отбиты атаки также на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях», — сообщает Минобороны.

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В районе Купянска (Харьковская область) российские военные уничтожили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Пункт управления поражен в районе Купянска в Харьковской области. На Купянском направлении ВСУ попытались пойти в наступление, но потерпели поражение, уничтожены 140 украинских военных. Отбиты атаки также на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях», — сообщает Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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