Во Франции раскрыли планы Байдена убрать Зеленского с поста президента Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Во Франции предполагают, что Джо Байден может избавиться от Владимира Зеленского Фото:

Когда президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть нужным США, американский президент Джо Байден планирует избавиться от него. Об этом написал в Twitter французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Флиппо.

«Правительство США устало от Зеленского и просит его провести переговоры с Россией! Когда Америка перестанет нуждаться в своей марионетке, она, как всегда, избавится от нее!», — написал он.

Ранее сообщалось, что на исход СВО повлияют промежуточные выборы в США. Уточняется, что Зеленский боится, будто поддержка Киева из-за этого сократится. При этом уточнялось, что Вашингтон может отправить свои войска на Украину, пишет Ридус.

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Когда президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть нужным США, американский президент Джо Байден планирует избавиться от него. Об этом написал в Twitter французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Флиппо. «Правительство США устало от Зеленского и просит его провести переговоры с Россией! Когда Америка перестанет нуждаться в своей марионетке, она, как всегда, избавится от нее!», — написал он. Ранее сообщалось, что на исход СВО повлияют промежуточные выборы в США. Уточняется, что Зеленский боится, будто поддержка Киева из-за этого сократится. При этом уточнялось, что Вашингтон может отправить свои войска на Украину, пишет Ридус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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