Во Франции раскрыли планы Байдена убрать Зеленского с поста президента Украины

Во Франции предполагают, что Джо Байден может избавиться от Владимира Зеленского
Когда президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть нужным США, американский президент Джо Байден планирует избавиться от него. Об этом написал в Twitter французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Флиппо.
«Правительство США устало от Зеленского и просит его провести переговоры с Россией! Когда Америка перестанет нуждаться в своей марионетке, она, как всегда, избавится от нее!», — написал он.
Ранее сообщалось, что на исход СВО повлияют промежуточные выборы в США. Уточняется, что Зеленский боится, будто поддержка Киева из-за этого сократится. При этом уточнялось, что Вашингтон может отправить свои войска на Украину, пишет Ридус.
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