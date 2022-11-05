WP: Белый дом призвал Зеленского показать готовность к переговорам с РФ

Белый дом призывает президента Украины Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией и отменить публичный отказ от них. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Администрация [президента США Джо] Байдена в частном порядке поощряет лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Россией и отказаться от своего публичного отказа от участия в мирных переговорах», — пишет газета. Там отметили, что Зеленскому необходимо отменить официальный отказ от переговоров с Россией.
В материале газеты уточняется, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта. «Скорее, они назвали это преднамеренной попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, столкнувшимися с тем, что население опасается разжигания войны на долгие годы вперед», — подчеркивается в статье. Один из собеседников газеты отметил, что «усталость от Украины» стала реальной проблемой для многих западных стран.
Россия ранее объявила специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российская сторона не раз сообщала о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения.
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Белый дом призывает президента Украины Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией и отменить публичный отказ от них. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Администрация [президента США Джо] Байдена в частном порядке поощряет лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Россией и отказаться от своего публичного отказа от участия в мирных переговорах», — пишет газета. Там отметили, что Зеленскому необходимо отменить официальный отказ от переговоров с Россией. В материале газеты уточняется, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта. «Скорее, они назвали это преднамеренной попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, столкнувшимися с тем, что население опасается разжигания войны на долгие годы вперед», — подчеркивается в статье. Один из собеседников газеты отметил, что «усталость от Украины» стала реальной проблемой для многих западных стран. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Позже он заявлял, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Россия ранее объявила специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российская сторона не раз сообщала о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения.