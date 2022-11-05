WP: Белый дом призвал Зеленского показать готовность к переговорам с РФ

06 ноября 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

В США призвали Зеленского к переговорам с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом призывает президента Украины Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией и отменить публичный отказ от них. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Администрация [президента США Джо] Байдена в частном порядке поощряет лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Россией и отказаться от своего публичного отказа от участия в мирных переговорах», — пишет газета. Там отметили, что Зеленскому необходимо отменить официальный отказ от переговоров с Россией. В материале газеты уточняется, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта. «Скорее, они назвали это преднамеренной попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, столкнувшимися с тем, что население опасается разжигания войны на долгие годы вперед», — подчеркивается в статье. Один из собеседников газеты отметил, что «усталость от Украины» стала реальной проблемой для многих западных стран. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Позже он заявлял, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Россия ранее объявила специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российская сторона не раз сообщала о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения.

Белый дом призывает президента Украины Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией и отменить публичный отказ от них. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Администрация [президента США Джо] Байдена в частном порядке поощряет лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Россией и отказаться от своего публичного отказа от участия в мирных переговорах», — пишет газета. Там отметили, что Зеленскому необходимо отменить официальный отказ от переговоров с Россией. В материале газеты уточняется, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта. «Скорее, они назвали это преднамеренной попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, столкнувшимися с тем, что население опасается разжигания войны на долгие годы вперед», — подчеркивается в статье. Один из собеседников газеты отметил, что «усталость от Украины» стала реальной проблемой для многих западных стран. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Позже он заявлял, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Россия ранее объявила специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российская сторона не раз сообщала о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения.