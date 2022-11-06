Илон Маск назвал новую миссию Twitter

Миссия социальной сети — стать самым точным источником информации
Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна стать самым точным источником информации. О такой миссии своей компании заявил предприниматель, владелец SpaceX, Tesla, а с недавних пор и Twitter, Илон Маск.
«Twitter необходимо стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия», — поделился Маск в социальной сети.
Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября, передает RT. После завершения сделки выкупа было сокращено около 3,7 тысяч рабочих мест компании, сообщает телеканал 360. Ранее Маск заявлял о своем намерении сделать Twitter честной платформой для дебатов людей с разными убеждениями.
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