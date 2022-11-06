06 ноября 2022

Илон Маск назвал новую миссию Twitter

Илон Маск: Twitter должен стать самым точным источником информации о мире
© Служба новостей «URA.RU»
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Миссия социальной сети — стать самым точным источником информации Фото:

Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна стать самым точным источником информации. О такой миссии своей компании заявил предприниматель, владелец SpaceX, Tesla, а с недавних пор и Twitter, Илон Маск.

«Twitter необходимо стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия», — поделился Маск в социальной сети.

Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября, передает RT. После завершения сделки выкупа было сокращено около 3,7 тысяч рабочих мест компании, сообщает телеканал 360. Ранее Маск заявлял о своем намерении сделать Twitter честной платформой для дебатов людей с разными убеждениями.

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Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна стать самым точным источником информации. О такой миссии своей компании заявил предприниматель, владелец SpaceX, Tesla, а с недавних пор и Twitter, Илон Маск. «Twitter необходимо стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия», — поделился Маск в социальной сети. Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября, передает RT. После завершения сделки выкупа было сокращено около 3,7 тысяч рабочих мест компании, сообщает телеканал 360. Ранее Маск заявлял о своем намерении сделать Twitter честной платформой для дебатов людей с разными убеждениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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