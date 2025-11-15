Атака дронов парализовала аэропорты России: карта ударов беспилотников на 15 ноября

ВСУ попытались атаковать регионы России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 15 ноября Украина в очередной раз предприняла попытку атаки беспилотников на российские регионы. В нескольких субъектах РФ, в том числе в Татарстане и Пермском крае, была объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Семь аэропортов страны прекращали свою работу. Всего над Россией было сбито 64 БПЛА, по данным Минобороны. Карта атак украинских беспилотников — в материале URA.RU

Условные обозначения

Брянская и Белгородская области

Подразделения ПВО Минобороны обнаружили и ликвидировали над территорией Брянской и Белгородской областей по одному беспилотному аппарату самолетного типа. Жертв и материального ущерба нет. На месте были задействованы оперативные и экстренные службы.

Крым

В Крыму было сбито пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Все цели успешно уничтожили силы ПВО.

Саратовская область

Ночью МЧС распространило SMS-сообщения с предупреждением об угрозе атаки беспилотных аппаратов на территории Саратовской области. В уведомлении содержалась инструкция: при звуках сирены необходимо отойти от окон.

Ростовская область

В Ростовской области сбили пять дронов и был введен красный уровень опасности, связанный с угрозой атак беспилотников. Этот уровень угрозы свидетельствует о непосредственной опасности для инфраструктуры региона. Жителям рекомендовали найти укрытие в помещениях, по возможности без оконных проемов, и воздержаться от нахождения на улице. Также было введено ограничение на использование лифтов.

Самарская область

В приложении МЧС России ночью также появилось оповещение об угрозе возможной атаки украинских дронов в Самарской области. В сообщении содержался призыв к бдительности и указывалось на объявленную опасность атаки БПЛА.

Оренбургская область

В Оренбургской области тоже было объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Население просили внимательно следить за сообщениями об оповещении.

Воронежская область

Помимо этого, в Воронежской области сбили один дрон. В Россошанском районе региона была объявлена угроза удара беспилотников. Информация об этом появилась в telegram-канале губернатора Александра Гусева. Гражданам рекомендовалось укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Рязанская область

В ночь на 15 ноября над Рязанской областью также возникла угроза, связанная с беспилотными аппаратами. Информация об этом поступила в 03:18 от МЧС. Осуществлялся усиленный контроль воздушного пространства над регионом.

Липецкая область

В пяти муниципальных образованиях Липецкой области ввели красный уровень опасности из-за угрозы применения БПЛА. Как сообщили в Главном управлении МЧС, непосредственная опасность возникла ночью. Красный уровень опасности объявлен на территории Добровского муниципального округа, а также Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского муниципальных районов. В связи с этим в указанных муниципалитетах были активированы все системы экстренного оповещения, а экстренные и оперативные службы работали в усиленном режиме.

Пензенская область

В Пензенской области тоже был объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим временно ограничены работы мобильного интернета — мера принята для обеспечения безопасности населения.

Татарстан

В Республике Татарстан с 01:51 был введен режим «Беспилотная опасность». Этот режим активируется при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону региона.

Пермский край

На протяжении двух дней подряд в Пермском крае с утра действует режим угрозы беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом была размещена в приложении МЧС. В оповещении указано, что 15 ноября в 7:00 на территории региона была объявлена беспилотная опасность. Граждан призывают проявлять бдительность и осторожность, а в случае необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ограничения в аэропортах