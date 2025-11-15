Пенсионерам старше 70 лет могут начать давать ежегодные путевки в санатории
Миронов заявил, что программа с путевками в санатории позволит повысить качество пенсионеров
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ежегодные путевки в санаторий для пенсионеров старше 70 лет нужно включить в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Предлагаю каждый год направлять пенсионеров старше 70 лет на лечение в санатории. Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Продолжительность отдыха — не менее 14 календарных дней», — заявил парламентарий. Его слова передает ТАСС.
Депутат полагает, что реализация данного предложения будет способствовать улучшению качества и увеличению продолжительности жизни пожилых людей, а также поможет уменьшить нагрузку на стационарные медицинские учреждения. В своем обращении Сергей Миронов отметил, что представители старшего поколения наиболее подвержены развитию сердечно-сосудистых, опорно-двигательных и метаболических заболеваний. Своевременное лечение позволит многим пожилым людям сохранить здоровье, продлить жизнь и снизить финансовые затраты на медикаменты. Соответствующее обращение уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ранее сообщалось, что в России хотят создать федеральную программу продовольственных талонов для граждан, находящихся в уязвимом социальном положении. В число потенциальных получателей талонов входят пенсионеры, неполные семьи и родственники участников СВО. По мнению руководителя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, выдача талонов должна быть целевым образом направлена на лиц, которые действительно испытывают нужду, передает «Национальная служба новостей».
