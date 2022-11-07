07 ноября 2022

Киев планирует удар по инфраструктуре российских регионов

Военнопленный Ткачук: в Киеве хотел забросить диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области
© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Планируются диверсии с использованием военной техники с российскими опознавательными знаками (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти планировали провести диверсионные мероприятия в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом рассказал украинский военнопленный Павел Ткачук.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — передает слова бойца ВСУ РИА Новости. Пленный военнослужащий уточнил, что планируется подготовка терактов в вышеупомянутых регионах. Он также отметил, что украинская армия несет большие потери в боях на Донбассе и моральных дух солдат сломлен.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с URA.RU перечислил меры, которые должны защитить Белгородскую, Курскую и Брянскую области. По его словам необходимо: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Киевские власти планировали провести диверсионные мероприятия в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом рассказал украинский военнопленный Павел Ткачук. «Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — передает слова бойца ВСУ РИА Новости. Пленный военнослужащий уточнил, что планируется подготовка терактов в вышеупомянутых регионах. Он также отметил, что украинская армия несет большие потери в боях на Донбассе и моральных дух солдат сломлен. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с URA.RU перечислил меры, которые должны защитить Белгородскую, Курскую и Брянскую области. По его словам необходимо: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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