Киев планирует удар по инфраструктуре российских регионов

Военнопленный Ткачук: в Киеве хотел забросить диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области

08 ноября 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Планируются диверсии с использованием военной техники с российскими опознавательными знаками (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти планировали провести диверсионные мероприятия в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом рассказал украинский военнопленный Павел Ткачук. «Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — передает слова бойца ВСУ РИА Новости. Пленный военнослужащий уточнил, что планируется подготовка терактов в вышеупомянутых регионах. Он также отметил, что украинская армия несет большие потери в боях на Донбассе и моральных дух солдат сломлен. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с URA.RU перечислил меры, которые должны защитить Белгородскую, Курскую и Брянскую области. По его словам необходимо: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киевские власти планировали провести диверсионные мероприятия в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом рассказал украинский военнопленный Павел Ткачук. «Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — передает слова бойца ВСУ РИА Новости. Пленный военнослужащий уточнил, что планируется подготовка терактов в вышеупомянутых регионах. Он также отметил, что украинская армия несет большие потери в боях на Донбассе и моральных дух солдат сломлен. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с URA.RU перечислил меры, которые должны защитить Белгородскую, Курскую и Брянскую области. По его словам необходимо: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).