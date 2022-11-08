В Молдавии мэра Кишинева обвинили в поддержке РФ из-за отказа отключать уличное освещение

Ион Чебан находится на содержании у России, заявил Андрей Спину
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Вице-премьер Андрей Спину подал в суд на мэра Кишинева Иона Чебана обвинив его в том, что тот отказывается выключать уличное освещение и находится на содержании у России. Об этом сообщает Liberation.
«Ион Чебан находится на содержании у России. Он хочет воспользоваться энергетическим кризисом для дестабилизации Молдовы», — приводит слова вице-премьера издание.
Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Результатом этих ограничений стал сильнейший энергетический кризис, возникший в Европе, США и других странах Запада.
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