В Молдавии мэра Кишинева обвинили в поддержке РФ из-за отказа отключать уличное освещение

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Виды города. Тобольск, тобольск, фонарь, электричество, электрификация
Ион Чебан находится на содержании у России, заявил Андрей Спину Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-премьер Андрей Спину подал в суд на мэра Кишинева Иона Чебана обвинив его в том, что тот отказывается выключать уличное освещение и находится на содержании у России. Об этом сообщает Liberation.

«Ион Чебан находится на содержании у России. Он хочет воспользоваться энергетическим кризисом для дестабилизации Молдовы», — приводит слова вице-премьера издание.

Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Результатом этих ограничений стал сильнейший энергетический кризис, возникший в Европе, США и других странах Запада.

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Вице-премьер Андрей Спину подал в суд на мэра Кишинева Иона Чебана обвинив его в том, что тот отказывается выключать уличное освещение и находится на содержании у России. Об этом сообщает Liberation. «Ион Чебан находится на содержании у России. Он хочет воспользоваться энергетическим кризисом для дестабилизации Молдовы», — приводит слова вице-премьера издание. Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Результатом этих ограничений стал сильнейший энергетический кризис, возникший в Европе, США и других странах Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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