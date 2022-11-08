Турция начала частичную оплату российского газа в рублях

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Завод комплекса сжиженного природного газа
Россия продает Турции газ в национальной валюте Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Турция начала приобретать у России газ за рубли, планируется активизировать в ближайшее время работу по этому направлению. Об этом рассказал министр энергетики Турции Фатих Донмез.

«Частично начались торги в рублях. Мы увидим это немного более интенсивно в ближайшие месяцы. По этому вопросу существует консенсус с обеих сторон. Конечно, тот факт, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах и валюте», — заявил Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

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Турция начала приобретать у России газ за рубли, планируется активизировать в ближайшее время работу по этому направлению. Об этом рассказал министр энергетики Турции Фатих Донмез. «Частично начались торги в рублях. Мы увидим это немного более интенсивно в ближайшие месяцы. По этому вопросу существует консенсус с обеих сторон. Конечно, тот факт, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах и валюте», — заявил Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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