Турция начала частичную оплату российского газа в рублях

08 ноября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Россия продает Турции газ в национальной валюте Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Турция начала приобретать у России газ за рубли, планируется активизировать в ближайшее время работу по этому направлению. Об этом рассказал министр энергетики Турции Фатих Донмез. «Частично начались торги в рублях. Мы увидим это немного более интенсивно в ближайшие месяцы. По этому вопросу существует консенсус с обеих сторон. Конечно, тот факт, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах и валюте», — заявил Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

Турция начала приобретать у России газ за рубли, планируется активизировать в ближайшее время работу по этому направлению. Об этом рассказал министр энергетики Турции Фатих Донмез. «Частично начались торги в рублях. Мы увидим это немного более интенсивно в ближайшие месяцы. По этому вопросу существует консенсус с обеих сторон. Конечно, тот факт, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах и валюте», — заявил Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.