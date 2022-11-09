Трамп: над США смеются во всем мире

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США сейчас — это большой жирный провал, заявил Дональд Трамп Фото:

В данный момент Соединенные Штаты потеряли доверие других стран. Кроме того, над США смеются по всему миру. С таким обращением высказался бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, страна терпит большой провал.

«Успех объединит нас. Наша страна сейчас потеряла доверие. Она потерял все. Наша страна сейчас — это большой жирный провал. Над нами смеются по всему миру», — приводит Newsnation слова Трампа.

Ранее Трамп заявил, что США стали посмешищем для всего мира благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Экс-президент добавил, что администрация Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы.

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В данный момент Соединенные Штаты потеряли доверие других стран. Кроме того, над США смеются по всему миру. С таким обращением высказался бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, страна терпит большой провал. «Успех объединит нас. Наша страна сейчас потеряла доверие. Она потерял все. Наша страна сейчас — это большой жирный провал. Над нами смеются по всему миру», — приводит Newsnation слова Трампа. Ранее Трамп заявил, что США стали посмешищем для всего мира благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Экс-президент добавил, что администрация Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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