05 октября 2022

Экс-президент США Трамп: Америка стала посмешищем для всего мира

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Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
Джо Байден разрушает идею «американской мечты», заявил Дональд Трамп Фото:

США стали посмешищем для всего мира, благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — сказал Дональд Трамп на мероприятии сторонников, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы.

Ранее в США обвинили Байдена в провале «миссии» настоящего западного лидера. Трамп же заявил, что США нуждается в лидере, похожем на президента России Владимира Путина. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%.

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США стали посмешищем для всего мира, благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — сказал Дональд Трамп на мероприятии сторонников, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы. Ранее в США обвинили Байдена в провале «миссии» настоящего западного лидера. Трамп же заявил, что США нуждается в лидере, похожем на президента России Владимира Путина. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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