Экс-президент США Трамп: Америка стала посмешищем для всего мира 06 октября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 + Джо Байден разрушает идею «американской мечты», заявил Дональд Трамп Фото: The White House США стали посмешищем для всего мира, благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — сказал Дональд Трамп на мероприятии сторонников, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы. Ранее в США обвинили Байдена в провале «миссии» настоящего западного лидера. Трамп же заявил, что США нуждается в лидере, похожем на президента России Владимира Путина. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. США стали посмешищем для всего мира, благодаря работе администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — сказал Дональд Трамп на мероприятии сторонников, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена разрушает идею «американской мечты», из-за чего у страны имеются проблемы. Ранее в США обвинили Байдена в провале «миссии» настоящего западного лидера. Трамп же заявил, что США нуждается в лидере, похожем на президента России Владимира Путина. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям