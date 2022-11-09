Песков пообещал «Прямую линию» с Путиным, но не назвал сроки

Песков заявил, что у Путина очень динамичный график
Дата «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путины пока не определена — в Кремле подстраиваются под график главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«График Путина весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся [со сроками „Прямой линии“], мы вам расскажем», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
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