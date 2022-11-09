Песков пообещал «Прямую линию» с Путиным, но не назвал сроки

Песков: «Прямая линия» с Путиным зависит от графика президента
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что у Путина очень динамичный график Фото:

Дата «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путины пока не определена — в Кремле подстраиваются под график главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«График Путина весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся [со сроками „Прямой линии“], мы вам расскажем», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

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Дата «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путины пока не определена — в Кремле подстраиваются под график главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «График Путина весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся [со сроками „Прямой линии“], мы вам расскажем», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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