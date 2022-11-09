В минздраве Херсонской области подтвердили информацию о ДТП с участием Стремоусова

На место происшествия выехала бригада скорой помощи
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
В минздраве Херсонской области подтвердили информацию о ДТП с участием замглавы региона Кирилла Стремоусова. В то же время официальных данных о его гибли нет.
«9 ноября 2022 года заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной», — сообщает telegram-канал министерства.
«Как только врачи оценят состояние Стремоусова, мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. О гибели Стремоусова сообщил сегодня военный корреспондет Семен Пегов, автор проекта WarGonzo.
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