В минздраве Херсонской области подтвердили информацию о ДТП с участием Стремоусова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место происшествия выехала бригада скорой помощи Фото:
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

В минздраве Херсонской области подтвердили информацию о ДТП с участием замглавы региона Кирилла Стремоусова. В то же время официальных данных о его гибли нет.

«9 ноября 2022 года заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной», — сообщает telegram-канал министерства.

«Как только врачи оценят состояние Стремоусова, мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. О гибели Стремоусова сообщил сегодня военный корреспондет Семен Пегов, автор проекта WarGonzo.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В минздраве Херсонской области подтвердили информацию о ДТП с участием замглавы региона Кирилла Стремоусова. В то же время официальных данных о его гибли нет. «9 ноября 2022 года заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной», — сообщает telegram-канал министерства. «Как только врачи оценят состояние Стремоусова, мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. О гибели Стремоусова сообщил сегодня военный корреспондет Семен Пегов, автор проекта WarGonzo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...