Чем известен Кирилл Стремоусов

09 ноября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП В Херсонской области 9 ноября погиб в ДТП замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в населенном пункте Гольмовский Донецкой области Украинской ССР. Обучался в автотранспортном техникуме, а также в Тернопольской академии народного хозяйства. После завершения учебы переехал жить в Европу. При возвращении на Украину занялся бизнесом в сфере производства и продажи кормов для рыб. В 2007 году занял должность руководителя в главном оперативном управлении рыбоохраны Украины в Киеве. В 2009 году после ухода с должности по собственному желанию переехал в Херсон. В этом городе Стремоусов вступил в партию «Христианско-демократический союз», а также основал экологическую организацию и информационное агентство. Помимо этого, возглавлял общественную организацию «Антикриминальный выбор». В 2011 году отправился по рабочей визе в США, где работал разнорабочим, путешествовал автостопом, а также собирал материал для книги. После возвращения на родину в 2016 году продолжил вести деятельность в общественных организациях. Стремоусов стал соучредителем общественной организации «Украинский центр экологической самообороны». Затем в 2018—2019 годах возглавил ячейку Социалистической партии Украины в Херсоне и в результате принял участие в выборах в парламент в качестве самовыдвиженца. В 2020 году баллотировался на пост главы Херсона. Вскоре после начала спецоперации на Украине создал и возглавил «Комитет спасения за мир и порядок». Летом 2022 года попал в санкционные списки США и Евросоюза. После вхождения Херсонской области в состав России, Стремоусов стал заместителем главы администрации области. В сентябре 2022 года получил российский паспорт.

В Херсонской области 9 ноября погиб в ДТП замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в населенном пункте Гольмовский Донецкой области Украинской ССР. Обучался в автотранспортном техникуме, а также в Тернопольской академии народного хозяйства. После завершения учебы переехал жить в Европу. При возвращении на Украину занялся бизнесом в сфере производства и продажи кормов для рыб. В 2007 году занял должность руководителя в главном оперативном управлении рыбоохраны Украины в Киеве. В 2009 году после ухода с должности по собственному желанию переехал в Херсон. В этом городе Стремоусов вступил в партию «Христианско-демократический союз», а также основал экологическую организацию и информационное агентство. Помимо этого, возглавлял общественную организацию «Антикриминальный выбор». В 2011 году отправился по рабочей визе в США, где работал разнорабочим, путешествовал автостопом, а также собирал материал для книги. После возвращения на родину в 2016 году продолжил вести деятельность в общественных организациях. Стремоусов стал соучредителем общественной организации «Украинский центр экологической самообороны». Затем в 2018—2019 годах возглавил ячейку Социалистической партии Украины в Херсоне и в результате принял участие в выборах в парламент в качестве самовыдвиженца. В 2020 году баллотировался на пост главы Херсона. Вскоре после начала спецоперации на Украине создал и возглавил «Комитет спасения за мир и порядок». Летом 2022 года попал в санкционные списки США и Евросоюза. После вхождения Херсонской области в состав России, Стремоусов стал заместителем главы администрации области. В сентябре 2022 года получил российский паспорт.