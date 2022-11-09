Bloomberg: Путин пошлет на G20 Лаврова

09 ноября 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Путин не поедет на саммит G20 в Индонезии, сообщили в Bloomberg Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. «Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», — написали в издании. По данным Bloomberg, Россия пошлет на заседание главу МИД РФ Сергея Лаврова. Ранее Путин не исключил своего присутствия на саммите, передает RT. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. «Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», — написали в издании. По данным Bloomberg, Россия пошлет на заседание главу МИД РФ Сергея Лаврова. Ранее Путин не исключил своего присутствия на саммите, передает RT. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».