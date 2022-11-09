Bloomberg: Путин пошлет на G20 Лаврова

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, юнкер жан клод
Путин не поедет на саммит G20 в Индонезии, сообщили в Bloomberg Фото:

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», — написали в издании. По данным Bloomberg, Россия пошлет на заседание главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее Путин не исключил своего присутствия на саммите, передает RT. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. «Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», — написали в издании. По данным Bloomberg, Россия пошлет на заседание главу МИД РФ Сергея Лаврова. Ранее Путин не исключил своего присутствия на саммите, передает RT. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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