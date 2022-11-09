Байден признал, что американцы недовольны его политикой

10 ноября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Байден сообщил о сигнале американцев властям США Фото: Официальный сайт президента Украины Жители США на состоявшихся промежуточных выборах дали понять, что они разочарованы положением дел в стране. Об этом рассказал американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. «Избиратели четко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен <…>, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить нашу демократию и защитить право выбора в этой стране. <…> Они ясно дали понять, что все еще разочарованы», — сказал Байден. Видеозапись об этом опубликована на официальном сайте администрации президента США. По его словам, он понимает жалобы людей. Он отметил, что последние несколько лет действительно были трудными. Ранее стало известно, что большая часть респондентов Edison Research не одобряют переизбрание на второй срок президента США Джо Байдена. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В октябре Байден заявил о планах участвовать в выборах 2024 года.

Жители США на состоявшихся промежуточных выборах дали понять, что они разочарованы положением дел в стране. Об этом рассказал американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. «Избиратели четко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен <…>, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить нашу демократию и защитить право выбора в этой стране. <…> Они ясно дали понять, что все еще разочарованы», — сказал Байден. Видеозапись об этом опубликована на официальном сайте администрации президента США. По его словам, он понимает жалобы людей. Он отметил, что последние несколько лет действительно были трудными. Ранее стало известно, что большая часть респондентов Edison Research не одобряют переизбрание на второй срок президента США Джо Байдена. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В октябре Байден заявил о планах участвовать в выборах 2024 года.