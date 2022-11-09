Большинство избирателей США не хотят избрания Байдена в 2024 году

09 ноября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Республиканцы не довольны работой Джо Байдена на посту президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году Большинство респондентов Edison Research не одобряют переизбрание на второй срок президента США Джо Байдена. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Более семи из 10 независимых избирателей и примерно девять из 10 избирателей-республиканцев заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года. Менее шести из 10 избирателей-демократов считают, что он должен баллотироваться», — сообщает CNN. Чуть менее шести из 10 независимых избирателей сообщили о негативном отношении к Байдену. Примерно такое же количество не одобряют его работу на президентском посту. Об отрицательном отношении к президенту и недовольстве его работой рассказали один из 10 опрошенных избирателей-демократов и более девяти из 10 избирателей-республиканцев. Президент США Джо Байден в октябре заявил о планах участвовать в выборах 2024 года. Также о намерении переизбираться намекнул бывший президент США Дональд Трамп, сообщает сайт MK.RU . Во вторник в США прошли выборы в Сенат и палату представителей, которые стали промежуточными в президентском сроке Байдена.

Большинство респондентов Edison Research не одобряют переизбрание на второй срок президента США Джо Байдена. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Более семи из 10 независимых избирателей и примерно девять из 10 избирателей-республиканцев заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года. Менее шести из 10 избирателей-демократов считают, что он должен баллотироваться», — сообщает CNN. Чуть менее шести из 10 независимых избирателей сообщили о негативном отношении к Байдену. Примерно такое же количество не одобряют его работу на президентском посту. Об отрицательном отношении к президенту и недовольстве его работой рассказали один из 10 опрошенных избирателей-демократов и более девяти из 10 избирателей-республиканцев. Президент США Джо Байден в октябре заявил о планах участвовать в выборах 2024 года. Также о намерении переизбираться намекнул бывший президент США Дональд Трамп, сообщает сайт MK.RU. Во вторник в США прошли выборы в Сенат и палату представителей, которые стали промежуточными в президентском сроке Байдена.