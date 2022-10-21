Байден планирует переизбраться на новый президентский срок

22 октября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Джо Байден не принял формального решения о переизбрании, чтобы «не вести себя как кандидат» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. «Я не принял формального решения, но это мое намерение. Я планирую вновь бороться за пост [президента США]», — заявил Джо Байден. Американский лидер уточнил, что не принимает формального решения об участии в выборах президента США в 2024 году, так как тогда ему придется «вести себя как кандидат». Ранее Байден ставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году. В Белом доме же заявили, что он все же планирует переизбираться. Экс-президент США Дональд Трамп отмечал, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны. Политолог Харлан Ульман предрек США мрачное будущее, так как за пост президента в 2024 году будут бороться «двое престарелых». Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока, передает телеканал 360.

Президент США Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. «Я не принял формального решения, но это мое намерение. Я планирую вновь бороться за пост [президента США]», — заявил Джо Байден. Американский лидер уточнил, что не принимает формального решения об участии в выборах президента США в 2024 году, так как тогда ему придется «вести себя как кандидат». Ранее Байден ставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году. В Белом доме же заявили, что он все же планирует переизбираться. Экс-президент США Дональд Трамп отмечал, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны. Политолог Харлан Ульман предрек США мрачное будущее, так как за пост президента в 2024 году будут бороться «двое престарелых». Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока, передает телеканал 360.