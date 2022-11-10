США смягчили санкции против России

США разрешили проводить транзакции для работы российских дипмиссий

10 ноября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Минфин США разрешил транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США разрешили транзакции для работы с российскими дипломатическими и консульскими миссиями. Об этом сообщается в генеральной лицензии минфина США. «Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — указано в документе. В заявлении подчеркивается, что прочие операции запрещены санкционным указом № 14024. США и Европа усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, Вашингтон стал замораживать активы РФ и ввел ограничения против суверенного долга страны.

США разрешили транзакции для работы с российскими дипломатическими и консульскими миссиями. Об этом сообщается в генеральной лицензии минфина США. «Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — указано в документе. В заявлении подчеркивается, что прочие операции запрещены санкционным указом № 14024. США и Европа усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, Вашингтон стал замораживать активы РФ и ввел ограничения против суверенного долга страны.