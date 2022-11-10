США смягчили санкции против России

США разрешили проводить транзакции для работы российских дипмиссий
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Минфин США разрешил транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США разрешили транзакции для работы с российскими дипломатическими и консульскими миссиями. Об этом сообщается в генеральной лицензии минфина США.

«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — указано в документе. В заявлении подчеркивается, что прочие операции запрещены санкционным указом № 14024.

США и Европа усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, Вашингтон стал замораживать активы РФ и ввел ограничения против суверенного долга страны.

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США разрешили транзакции для работы с российскими дипломатическими и консульскими миссиями. Об этом сообщается в генеральной лицензии минфина США. «Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — указано в документе. В заявлении подчеркивается, что прочие операции запрещены санкционным указом № 14024. США и Европа усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, Вашингтон стал замораживать активы РФ и ввел ограничения против суверенного долга страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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