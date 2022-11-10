В Свердловскую область прилетел новый главный военком

Новым военным комиссаром Свердловской области станет полковник Юрий Аксенов, возглавлявший ранее комиссариат Республики Марий Эл. Офицер уже прибыл в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в республиканском военкомате. В данный момент свердловским комиссариатом в статусе врио руководит замначальника Сергей Чирков.
«[Аксенов] находится в Екатеринбурге, передал должность [руководителя] заму. Переведен в Свердловскую область», — пояснили агентству в комиссариате Марий Эл. По данным источника URA.RU, Аксенов уже утвержден в новой должности, однако официально подтвердить эту информацию не удалось. В свердловском военкомате отказались от общения с прессой.
Аксенов окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В разное время служил в Приволжско-Уральском (упразднен в 2010 году), Дальневосточном и Центральном военных округах. В октябре 2020 года полковник возглавил военкомат Марий Эл.
Военкомат Свердловской области остался без постоянного руководителя осенью 2020 года, когда с поста ушел генерал-майор Игорь Лямин. Он проработал в должности десять лет и ушел на пенсию. Временным шефом стал полковник Сергей Чирков, и, вопреки ожиданиям, так и не был утвержден на постоянной основе.
Юрий Аксенов с 2020 года руководил военкоматом Марий Эл
Фото: официальный интернет-портал Республики Марий Эл
Фото: официальный сайт главы Республики Марий Эл
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Новым военным комиссаром Свердловской области станет полковник Юрий Аксенов, возглавлявший ранее комиссариат Республики Марий Эл. Офицер уже прибыл в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в республиканском военкомате. В данный момент свердловским комиссариатом в статусе врио руководит замначальника Сергей Чирков. «[Аксенов] находится в Екатеринбурге, передал должность [руководителя] заму. Переведен в Свердловскую область», — пояснили агентству в комиссариате Марий Эл. По данным источника URA.RU, Аксенов уже утвержден в новой должности, однако официально подтвердить эту информацию не удалось. В свердловском военкомате отказались от общения с прессой. Аксенов окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В разное время служил в Приволжско-Уральском (упразднен в 2010 году), Дальневосточном и Центральном военных округах. В октябре 2020 года полковник возглавил военкомат Марий Эл. Военкомат Свердловской области остался без постоянного руководителя осенью 2020 года, когда с поста ушел генерал-майор Игорь Лямин. Он проработал в должности десять лет и ушел на пенсию. Временным шефом стал полковник Сергей Чирков, и, вопреки ожиданиям, так и не был утвержден на постоянной основе.