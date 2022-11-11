Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит G20 и АТЭС

Кремль: график Путина не позволит ему присутствовать на G20
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ХХ съезд партии
Путин не будет записывать видеообращение к участникам саммита, сообщил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС из-за несовпадения его личного графика с датами встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Тут было решение именно главы государства, связанное с его графиком, с необходимостью его нахождения в РФ. Онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС из-за несовпадения его личного графика с датами встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Тут было решение именно главы государства, связанное с его графиком, с необходимостью его нахождения в РФ. Онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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