Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит G20 и АТЭС

Путин не будет записывать видеообращение к участникам саммита, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС из-за несовпадения его личного графика с датами встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Тут было решение именно главы государства, связанное с его графиком, с необходимостью его нахождения в РФ. Онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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