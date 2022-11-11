Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит G20 и АТЭС

Кремль: график Путина не позволит ему присутствовать на G20

11 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Путин не будет записывать видеообращение к участникам саммита, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС из-за несовпадения его личного графика с датами встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Тут было решение именно главы государства, связанное с его графиком, с необходимостью его нахождения в РФ. Онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС из-за несовпадения его личного графика с датами встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Тут было решение именно главы государства, связанное с его графиком, с необходимостью его нахождения в РФ. Онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.