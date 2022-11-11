Пленные украинцы признались в убийстве мирных жителей, поддерживающих РФ

11 ноября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

В ведомстве отметили, что в словах украинских военнопленных не было сожаления Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнопленные признались в убийстве мирных жителей за поддержку ими России в ходе спецоперации. Подробности их преступлений приводит Следственный комитет России. «[Мирная жительница] Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец [солдата ВСУ] Алексея Томилина выстрелил женщине в затылок, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки», — выяснило ведомство в результате расследования. Информацией оно делится на своем официальном сайте. Кроме того, украинский военнослужащий Даниил Овчинников признался в выполнении приказа и расстреле мирных жителей, несмотря на то, что они не представляли угрозы для военных. Следственный комитет отмечает, что вина украинских военнослужащих доказана следствием, а их показания похожи друг на друга, и в них «нет ни доли раскаяния или сожаления». «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в ведомстве. Ранее украинский пленный рассказал о приказах комбрига ВСУ обстреливать жилые дома, передает RT. Следственный комитет на постоянной основе расследует военные преступления, совершенные украинскими военными в ходе спецоперации. Ведомство также проводило проверку по фактам пыток российских военнопленных, сообщает «Национальная служба новостей».

Украинские военнопленные признались в убийстве мирных жителей за поддержку ими России в ходе спецоперации. Подробности их преступлений приводит Следственный комитет России. «[Мирная жительница] Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец [солдата ВСУ] Алексея Томилина выстрелил женщине в затылок, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки», — выяснило ведомство в результате расследования. Информацией оно делится на своем официальном сайте. Кроме того, украинский военнослужащий Даниил Овчинников признался в выполнении приказа и расстреле мирных жителей, несмотря на то, что они не представляли угрозы для военных. Следственный комитет отмечает, что вина украинских военнослужащих доказана следствием, а их показания похожи друг на друга, и в них «нет ни доли раскаяния или сожаления». «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в ведомстве. Ранее украинский пленный рассказал о приказах комбрига ВСУ обстреливать жилые дома, передает RT. Следственный комитет на постоянной основе расследует военные преступления, совершенные украинскими военными в ходе спецоперации. Ведомство также проводило проверку по фактам пыток российских военнопленных, сообщает «Национальная служба новостей».