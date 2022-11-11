На дороге Ханты-Мансийск-Советский ограничили движение из-за погоды

На дороге между Ханты-Мансийском и Советским из-за плохой погоды ограничили скорость передвижения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО на дороге между Ханты-Мансийском и Советским из-за плохой погоды ограничили скорость передвижения до 70 км/ч. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км на автодороге „Ханты-Мансийск-Талинка-Советский“ км 140-220», — отмечается в сообщении. Ожидается ограниченная видимость и мокрый снег.

Ранее URA.RU рассказывало, что Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости.