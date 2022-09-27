В ХМАО перекрыта дорога Сургут-Нижневартовск из-за плохой погоды 28 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 + Движение из-за обледенения дорожного полотна сильно затруднено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует: в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“, в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в официальном сообщении. ГИБДД просит отнестись водителей с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. Ранее URA.RU сообщало, что В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам. Это делается из-за монтажа линии электропередач. Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует: в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“, в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в официальном сообщении. ГИБДД просит отнестись водителей с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. Ранее URA.RU сообщало, что В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам. Это делается из-за монтажа линии электропередач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям