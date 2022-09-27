27 сентября 2022
26 сентября 2022

В ХМАО перекрыта дорога Сургут-Нижневартовск из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
Движение из-за обледенения дорожного полотна сильно затруднено Фото:

Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД.

«Госавтоинспекция информирует: в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“, в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в официальном сообщении. ГИБДД просит отнестись водителей с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Ранее URA.RU сообщало, что В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам. Это делается из-за монтажа линии электропередач.

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Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует: в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“, в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в официальном сообщении. ГИБДД просит отнестись водителей с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. Ранее URA.RU сообщало, что В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам. Это делается из-за монтажа линии электропередач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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