В ХМАО перекрыта дорога Сургут-Нижневартовск из-за плохой погоды

Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Сотрудники формируют колонну транспорта, которую впоследствии сопровождают патрульным автомобилем для ограничения скорости. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД.
«Госавтоинспекция информирует: в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“, в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в официальном сообщении. ГИБДД просит отнестись водителей с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
Ранее URA.RU сообщало, что В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам. Это делается из-за монтажа линии электропередач.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»