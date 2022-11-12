Российским военным одним ударом удалось уничтожить казармы ВСУ, оборудованные в одной из школ Николаева. Об этом доложил активист николаевского подполья.
«Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию, кстати, мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — сказал собеседник РИА Новости. Он напомнил, что в этой школе в 2014 году продавали в столовой компот «Кровь русских младенцев».
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Российским военным одним ударом удалось уничтожить казармы ВСУ, оборудованные в одной из школ Николаева. Об этом доложил активист николаевского подполья. «Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию, кстати, мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — сказал собеседник РИА Новости. Он напомнил, что в этой школе в 2014 году продавали в столовой компот «Кровь русских младенцев». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее СЦКК сообщал о том, что по населенным пунктам ДНР и Макеевке 12 ноября было выпущено из Украины почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД». Дети начали распознавать оружие ВСУ из-за постоянных обстрелов. Так, мальчик из поселка Пантелеймоновка (ДНР) рассказал корреспонденту URA.RU про ракету «Точка-У», которая попала в их двор.