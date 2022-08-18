Дети Донбасса распознают оружие ВСУ из-за постоянных обстрелов

18 августа 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Мальчик рассказал, что узнал про «Точку-У» из новостей Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за постоянных и многочисленных атак жилых кварталов и инфраструктуры Донбасса со стороны ВСУ дети, живущие там, начали разбираться в вооружении, которым их обстреливают. Мальчик из поселка Пантелеймоновка (ДНР) рассказал корреспонденту URA.RU про ракету «Точка-У», которая попала в их двор. «Я вчера ночью слышал, что стрельнул снаряд и разорвался где-то в области Черемушек. На самом деле, это сюда прилетела «Точка-У», — рассказал мальчик корреспонденту URA.RU. Среди всех снарядов, которыми обстреливают мирное население, мальчик смог распознать осколки «Точки-У», а также со спокойствием рассказал про ракету и обломки, оставшиеся после ее падания. Отвечая на вопрос журналиста о том, не страшно ли ему гулять одному под обстрелами, мальчик поделился, что сейчас не боится, так как пока что обстрелы прекратились. Со стороны Украины производятся многочисленные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры ДНР. Ранее одним из объектов атаки стала общеобразовательная школа в Горловке. Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов.

Из-за постоянных и многочисленных атак жилых кварталов и инфраструктуры Донбасса со стороны ВСУ дети, живущие там, начали разбираться в вооружении, которым их обстреливают. Мальчик из поселка Пантелеймоновка (ДНР) рассказал корреспонденту URA.RU про ракету «Точка-У», которая попала в их двор. «Я вчера ночью слышал, что стрельнул снаряд и разорвался где-то в области Черемушек. На самом деле, это сюда прилетела «Точка-У», — рассказал мальчик корреспонденту URA.RU. Среди всех снарядов, которыми обстреливают мирное население, мальчик смог распознать осколки «Точки-У», а также со спокойствием рассказал про ракету и обломки, оставшиеся после ее падания. Отвечая на вопрос журналиста о том, не страшно ли ему гулять одному под обстрелами, мальчик поделился, что сейчас не боится, так как пока что обстрелы прекратились. Со стороны Украины производятся многочисленные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры ДНР. Ранее одним из объектов атаки стала общеобразовательная школа в Горловке. Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов.