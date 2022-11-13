В Британии заявили, что не будут торопить Зеленского с переговорами

Британия должна проявлять уважение к Зеленскому, заявил Энтони Радакин
Президент Украины Владимир Зеленский будет сам принимать решение по переговорам с Россией. Об этом заявил глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Энтони Радакин.
«Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящая точка для переговоров», — сказал Радакин. Его слова приводят BBC.
Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман сказала, что Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры и Вашингтон в этом вопросе ему не указ. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией.
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