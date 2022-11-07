Германия пошла против США из-за их требования к Зеленскому

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
В Германии считают, что Украина сама должна решать, когда инициировать переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры? и Вашингтон в этом вопросе ему не указ. Так считает представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. 

"Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании", - сказала Хофман, передает ТАСС. Речь идет о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины, и Германия как раз с этим не согласна. 

Ранее сообщалось, что условием США и НАТО к Киеву является взятие Херсона. В этом случае западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ. 

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Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры? и Вашингтон в этом вопросе ему не указ. Так считает представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.  "Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании", - сказала Хофман, передает ТАСС. Речь идет о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины, и Германия как раз с этим не согласна.  Ранее сообщалось, что условием США и НАТО к Киеву является взятие Херсона. В этом случае западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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