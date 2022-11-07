Германия пошла против США из-за их требования к Зеленскому

07 ноября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Германии считают, что Украина сама должна решать, когда инициировать переговоры с РФ Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры? и Вашингтон в этом вопросе ему не указ. Так считает представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. "Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании", - сказала Хофман, передает ТАСС. Речь идет о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины, и Германия как раз с этим не согласна. Ранее сообщалось, что условием США и НАТО к Киеву является взятие Херсона. В этом случае западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры? и Вашингтон в этом вопросе ему не указ. Так считает представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. "Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании", - сказала Хофман, передает ТАСС. Речь идет о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины, и Германия как раз с этим не согласна. Ранее сообщалось, что условием США и НАТО к Киеву является взятие Херсона. В этом случае западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ.