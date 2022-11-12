В Госдепе США заявили, что Украина сама должна принять решение по переговорам с РФ Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение по переговорам с Россией Киев должен принимать самостоятельно 12 ноября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 + Сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины, заявил Энтони Блинкен Фото: Official White House Photo/Adam Schultz Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. «Сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины», — сказал Блинкен. Его слова приводятся на сайте Государственного департамента США. Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры. По мнению Хофман, США не должны навязывать свою позицию по этому вопросу. Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. «Сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины», — сказал Блинкен. Его слова приводятся на сайте Государственного департамента США. Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры. По мнению Хофман, США не должны навязывать свою позицию по этому вопросу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям