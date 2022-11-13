«Ведомости»: РЖД попросили Казахстан о льготах на перевозку зерна

14 ноября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ранее депутат Госдумы жаловался, что Казахстан перепродает российское зерно по завышенной цене Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна «Российские железные дороги» (РЖД) просят у Казахстана снизить стоимость перевозки зерна через страну. По словам эксперта, сейчас маршрут через республику невыгоден с экономической точки зрения. «РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики», — сообщил источник «Ведомостей». В пресс-службе железнодорожной компании этот факт им также подтвердили. По их словам, такое обращение было направлено еще в сентябре. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также прокомментировал нынешние условия, по которым зерно перевозится через Казахстан. По его словам, везти зерно просто невыгодно. «Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — рассказал он. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Поставки из России также осложнены санкциями, которые были введены западными странами. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский возмутился тем, что Казахстан перепродает зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу.

«Российские железные дороги» (РЖД) просят у Казахстана снизить стоимость перевозки зерна через страну. По словам эксперта, сейчас маршрут через республику невыгоден с экономической точки зрения. «РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики», — сообщил источник «Ведомостей». В пресс-службе железнодорожной компании этот факт им также подтвердили. По их словам, такое обращение было направлено еще в сентябре. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также прокомментировал нынешние условия, по которым зерно перевозится через Казахстан. По его словам, везти зерно просто невыгодно. «Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — рассказал он. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Поставки из России также осложнены санкциями, которые были введены западными странами. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский возмутился тем, что Казахстан перепродает зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу.