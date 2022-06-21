Лисовский: Казахстан мешает транзиту курганского зерна за рубеж

По словам депутата ГД, Казахстан продает курганское зерно по завышенному тарифу другим странам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский возмутился тем, что Казахстан перепродает курганское зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу. Политик считает, что это несправедливо и он попросит разобраться в этой ситуации правительство страны. Об этом чиновник рассказал в рамках онлайн-семинара по аграрным вопросам, который прошел в группе Общественной приемной региона в соцсети «ВКонтакте».

«Получается, что Казахстан у нас покупает зерно и транспортирует по внутреннему российскому тарифу, и нашей внутренней цене, которую мы опускаем за счет экспортной пошлины. А потом по рынку продает [по более высокой цене] в Узбекистан, Таджикистан и т. д. Естественно, это не справедливо. Готовлю запрос нашему правительству по поводу разрешения этой коллизии», — сказал Лисовский.

Депутат ГД считает, что для решения проблемы необходимо введение субсидирования завышенного тарифа, который Казахстан вводит при перевозке зерна из Курганской области в другие страны. Либо нужно провести переговоры с казахстанской стороной, говорит Лисовский. Однако он опасается, что этот процесс может затянуться надолго. По его словам, будет проще договориться о компенсации.

Во время онлайн-семинара Лисовский попросил подключиться глав муниципальных районов к решению данной проблемы. «Я этим [вопросом] занимаюсь и мне хотелось бы вашу позицию услышать, и какие у вас отношения с Казахстаном. Насколько много они закупают зерна, чтобы понимать, насколько недобросовестна их позиция, когда они перекрывают свободный транзит в другие страны», — отметил депутат.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский депутат ГД назвал причину падения производства зерна. Сергей Лисовский считает, что местные сельхозпроизводители садят меньше зерновых из-за отсутствия современных мер госконтроля. Курганский бизнесмен Марат Исламов отправит в регионы России и Казахстан несколько десятков вагонов продовольственного зерна. Грузоподъемность каждого вагона составит более 76 тонн.

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