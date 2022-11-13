Мэр Харькова: при обстреле города был разрушен промышленный объект

Игорь Терехов заявил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При ракетном обстреле Харькова был разрушен промышленный объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Ранее Терехов сообщал о серии взрывов, которая прошла в Харькове. По его словам, харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов.
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