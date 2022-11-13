Мэр Харькова: при обстреле города был разрушен промышленный объект 14 ноября 2022 в 03:52 Размер текста - 17 + Игорь Терехов заявил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При ракетном обстреле Харькова был разрушен промышленный объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших уточняется. Ранее Терехов сообщал о серии взрывов, которая прошла в Харькове. По его словам, харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов. При ракетном обстреле Харькова был разрушен промышленный объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших уточняется. Ранее Терехов сообщал о серии взрывов, которая прошла в Харькове. По его словам, харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям