13 ноября 2022

Мэр Харькова: при обстреле города был разрушен промышленный объект

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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, пруд, верх исетский пруд, завод, промышленная зона
Игорь Терехов заявил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При ракетном обстреле Харькова был разрушен промышленный объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Ранее Терехов сообщал о серии взрывов, которая прошла в Харькове. По его словам, харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов.

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При ракетном обстреле Харькова был разрушен промышленный объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших уточняется. Ранее Терехов сообщал о серии взрывов, которая прошла в Харькове. По его словам, харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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